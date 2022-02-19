В Еврокомиссии раскрыли детали готовящихся санкций против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее «вторжения» на Украину, затронут энергетический сектор и высокие технологии. Об этом она сказала на конференции по безопасности в Мюнхене, передает ТАСС.

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что конфликт на Украине «создала Россия».

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что антироссийские санкции затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон согласовал с партнерами по «Большой семерке» (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.