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В Германии заявили о готовности заплатить высокую цену за «Северный поток — 2»

Глава МИД ФРГ Бербок: беспрецедентные санкции против РФ могут затронуть «Северный поток — 2»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что страна допускает введение санкций в отношении «Северного потока — 2» при агрессии России против Украины, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в Европе полны решимости в отношении возможных рестрикций для России.

«Эти санкции стали бы беспрецедентными и согласованными со всеми партнерами. Как Германия мы сами готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня рассматриваются все варианты, включая «Северный поток — 2». Да, мы хотим минимизировать риски эскалации в Европе. Да, мы также хотим добиться надежности. Именно поэтому мы — государства НАТО — в последние недели разработали существенные предложения», — объявила Бербок.

По ее словам, в регионе существует угроза войны, которая несет опасность общеевропейской архитектуре безопасности. В случае нападения России на Украину, отметила министр, произошли бы «масштабные последствия» для экономической и политической сфер РФ.

«Россия абсолютно неприемлемо угрожает своим скоплением войск Украине. Но также и нам всем <...>. Поэтому это не украинский кризис. Это российский кризис. Мы настойчиво призываем Россию срочно отвести войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны увидеть действия. Российская угроза остается реальной», — сказала глава МИД ФРГ.

Дипломат отметила, что в НАТО ранее разработали «существенные предложения» по снижению напряженности в Европе, которые «находятся в Москве». Страны альянса готовы их обсуждать в любое время, поскольку это «в общих интересах». Но обсуждать не с теми идеями, которые «ставят под сомнение» региональную архитектуру безопасности.

«То, что мы сейчас слышали из Москвы, не воодушевляет. Мы всеми силами работаем над конструктивными путями выхода из кризиса в нормандском формате, в рамках ЕС и НАТО. Каждый шаг к миру дается с трудом. Мы боремся за каждый миллиметр. Но каждый отдельный миллиметр лучше, чем отсутствие какого-либо движения», — подытожила Бербок.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США и НАТО выполнить принятые на себя обязательства по безопасности по принципу «пацан сказал — пацан сделал».

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