Bloomberg: ЕС намерен увеличить стратегические запасы газа в целях подготовки к кризису

Европейский союз рассматривает варианты расширить стратегические запасы природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме в случае возникновения в Европе газового кризиса. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант европейского проекта.

Отмечается, что соответствующий документ должен быть представлен в марте 2021 года. В нем будут отражены требования стран-членов Евросоюза об обеспечении минимальным объемом запасов газа ежегодно к 30 сентября.

Также документ будет нацелен на запуск пилотного проекта для оказания помощи ЕС и операторам по совместным закупкам газа до минимально необходимого показателя стратегического запаса.

Кроме того, Евросоюз намерен призвать правительства европейских стран обеспечить достаточность национальных и региональных мощностей в начале каждого отопительного сезона, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что заявки на прокачку газа через газотранспортную систему Украины выросли на 19 февраля в 1,6 раза.