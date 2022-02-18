«Макфа» ответила на обвинения в уменьшении размера упаковки

Руководитель пресс-службы компании «Макфа» Юлия Бобылева заявила, что производитель макарон не уменьшал размера своих порций, сообщает РБК.

«На самом деле «Макфа» не уменьшала никакую весовку продукта. У нас есть макаронные изделия как весом по 400 г, так и по 450 г, и так было всегда», — сказала Бобылева.

Она добавила, что среди их продукции есть и всегда были миниатюрные заправки для супов весом в 250 г. По ее словам, компанию могли с таким же успехом обвинить в сокращении веса продукта с 450 г до 250 г.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала о том, как производители продуктов уменьшают размер упаковки, сохраняя стоимость товара. Этом числе, ссылаясь на источник в одной из розничных сетей утверждала, что «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г.

Тема уменьшения упаковок продуктов с сохранением стоимости активно обсуждается в социальных сетях.