Топливный союз допустил закрытие АЗС из-за новых правил долива бензина

Представители российского бизнеса попросили смягчить контроль за точностью отпуска топлива на заправках, так как из-за них повышается риск закрытия АЗС. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова в Госдуму.

В союзе посчитали, что выдвигаемые к АЗС требования могут быть невыполнимыми. Речь идет о проекте нового КОАП, в котором предусмотрены штрафы для АЗС в размере 1% от оборота, но не менее 500 тыс. руб. при выявлении фактов недолива бензина. Сейчас же они не превышают 100 тыс. руб. Также предлагается, что с 1 января 2024 года допустимая погрешность при недоливе должна снизиться с 0,5% до 0,25%.

«Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС», — отмечается в письме.

Представитель Госдумы подтвердил получение письма и сообщил, что после его рассмотрения оно отправится руководителю Росстандарта Антону Шалаеву, чтобы потом провести совещание по возможным последствиям новых правил КОАП.

В Росстандарте посчитали, что новые требования никак не могут привести к отрицательным последствиям для АЗС и вполне выполнимы. При этом бизнесу дается трехлетний переходный период. Это время необходимо, чтобы владельцы АЗС смогли привести оборудование в готовность.

В начале февраля на российских АЗС зафиксировали снижение продаж топлива. Ухудшение активности автомобилистов связали с распространением штамма «омикрон» и резком росте числа заболевших в стране, переходом на удаленный режим работы и снежной зимой, из-за чего многие водители перестали пользоваться личным транспортом.