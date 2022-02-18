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Швейцарский банк проиграл Вексельбергу в деле о закрытии счета

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Геодакян Артем

Основатель группы «Ренова», миллиардер Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance в деле о закрытии своих счетов на фоне санкций от США. Об этом говорится в решении Федерального суда Швейцарии.

Вексельберг с апреля 2018 года находится под санкциями США. Осенью того же года бизнесмен решил открыть счета в банке PostFinance. Однако уже в декабре банк уведомил Вексельберга о том, что его счета закрыты, и прекратил с ним деловые отношения. Свое решение в банке объяснили «несоответствием стратегии банка профайлу клиента».

Не согласившись с этим решением, бизнесмен обратился в суд кантона Берн, потребовав восстановить счета. Однако тогда суд в удовлетворении иска отказал, после чего Вексельберг подал апелляцию.

В итоге Федеральный суд Швейцарии постановил отменить решение суда кантона Берн, а также решил удовлетворить иск Вексельберга. Также банк PostFinance обязали поддерживать деловые отношения с бизнесменом и восстановить счета. Кроме того, швейцарский банк должен оплатить судебные издержки и компенсацию Вексельбергу на общую сумму $18,3 тыс.

Федеральный суд Швейцарии пришел к удовлетворению иска в виду того, что банк PostFinance на момент закрытия счетов по закону не имел право это делать. Подобная практика законодательно была закреплена с 2021 года, а до тех пор ни один банк не имел такого права.

В середине декабря Вексельберг передал контроль над управляющей компанией «Аэропорты регионов» бывшему топ-менеджеру «Реновы» Владимиру Резеру. При этом сами аэропорты остаются в собственности у группы Вексельберга. планов по их дальнейшей продаже сейчас нет.

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