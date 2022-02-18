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Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах доллар снова будет стоить 70 рублей

Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше, чем к концу года

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Maxim Shemetov/Reuters

На рубль в настоящее время оказывают влияние несколько факторов, главный из которых — геополитика. Укрепление курса рубля может произойти в случае, если политики договорятся, а произойдет это не раньше, чем к концу года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

На данный момент валютный рынок волатилен. Новости о том, что Россия не вторглась на Украину, укрепили рубль с 77 до 75 рублей за доллар. Однако на следующей день из-за геополитических новостей он вновь ослаб до 76 рублей.

«Если политики договорятся — это будет серьезный прорыв в международных отношениях, который, возможно, снимет с повестки дня вопрос новых санкций в отношении России — а возможно даже, и приведет к отмене существующих», — объяснил эксперт.

Такое развитие событий, по словам Тузова, приведет к притоку иностранных инвестиций обратно в российскую экономику и, как следствие, укрепит рубль.

Эксперт напомнил, что достижение политических договоренностей происходит не за один день, однако существует большая вероятность того, что к концу текущего года это может произойти и тогда рубль укрепится до 70 за доллар и даже ниже.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что в случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71–72 за доллар.

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