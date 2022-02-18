ФБР создает подразделение по борьбе против преступлений в области криптовалют

В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатах в ближайшее время появится подразделение по борьбе против преступлений в области криптовалют, сообщает Reuters.

Причиной создания специализированного подразделения стал прецедент по крупнейшей в истории финансовой конфискации, проведенной Министерством юстиции — речь идет об отмывании биткоинов на сумму $4,5 млрд, которую провели россиянин Илья Лихтенштейн и его жена американка Хизер Морган.

«Мы делаем четкое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, — нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой. Тех, кто этого не сделает, мы привлечем к ответственности, где сможем», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее в Соединенных Штатах у россиянина конфисковали биткойны на $3,6 млрд.