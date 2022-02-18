Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В России запланировали возобновить проект первой железной дороги в Туве 03:33
Франция признала неспособность решить проблемы Мали 03:28
Ученые назвали восемь симптомов «омикрона» у привитых пациентов 03:23
Плющенко считает, что не только скандал с допингом повлиял на выступление... 03:18
Буянова заявила, что у фигуристки Валиевой украли Олимпиаду 03:01
Замглавы МИД России процитировал стихи украинскому коллеге в Совбезе ООН 02:58
ООН получила от России документальные свидетельства преступлений Украины в Донбассе 02:50
Блинкен поблагодарил Польшу за помощь американцам, уезжающим с Украины 02:49
Заявки на прокачку газа через Украину выросли 02:45
Врач назвала заболевание, которое может стереть память иммунной системы 02:39

ФБР создает подразделение по борьбе против преступлений в области криптовалют

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
zocalo.com

В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатах в ближайшее время появится подразделение по борьбе против преступлений в области криптовалют, сообщает Reuters.

Причиной создания специализированного подразделения стал прецедент по крупнейшей в истории финансовой конфискации, проведенной Министерством юстиции — речь идет об отмывании биткоинов на сумму $4,5 млрд, которую провели россиянин Илья Лихтенштейн и его жена американка Хизер Морган.

«Мы делаем четкое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, — нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой. Тех, кто этого не сделает, мы привлечем к ответственности, где сможем», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее в Соединенных Штатах у россиянина конфисковали биткойны на $3,6 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть