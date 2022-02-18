Вашингтон и Эр-Рияд обсудили меры по стабилизации рынка при обострении ситуации на Украине

Консультации по вопросам стабилизации рынка в случае якобы возможного обострения ситуации вокруг Украины обсудили представители США и Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Координатор СНБ Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в Саудовской Аравии провели переговоры. Они обсудили совместный подход к реагированию на потенциальное давление на рынок при возможном российском вторжении на Украину.

Ранее президент США Джо Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни».

Минобороны Британии в свою очередь опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину. При этом министерство отмечало, что схема была «приведена исключительно в иллюстративных целях».