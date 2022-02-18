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Специалист рассказала, в какой период пенсионеру выгоднее уволиться

Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца для доплаты

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Кирилл Каллиников/РАИ «Новости»

При учете действующей методики расчета стразовой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эксперт напомнила, что Пенсионный фонд России (ПФР) каждый месяц получает от работодателя сведения о работниках. При этом период работы в течение месяца значения не имеет.

Так, если работающий пенсионер увольняется в марте, то уже в апреле он не будет числиться среди работающих лиц. То есть, доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего». При этом не важно, уволился пенсионер 1 или 31 марта. С финансовой точки зрения увольнение увольняться ближе к концу месяца более выгодно, заключила Сорокина.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, как работающим пенсионерам-россиянам повысить свою пенсию.

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