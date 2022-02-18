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В ЕС предложили исключить из возможных санкций против России энергосектор

Bloomberg: Италия призвала ЕС исключить энергосектор из санкций в отношении России

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Евросоюза по инициативе Италии рассматривает возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, премьер-министр Италии Марио Драги вместе со своими партнерами обсуждает пути смягчения влияния вероятных санкций в отношении России на страны Евросоюза.

Также Bloomberg удалось выяснить, что Италия вместе с Германией пытаются защитить свои банковские секторы в случае введения новых санкций против России. По информации источников, итальянские власти предлагают фокусировать ограничительные меры ЕС на отдельных лицах, а не на широкие слои российской экономики.

Агентство уточняет, что переговоры начались после заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности ввести санкции в отношении России в случае вторжения последней на Украину. Тогда же Боррель подчеркнул, что в центре этого пакета находится энергетический сектор.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США поддержит введение американских санкций в отношении России в случае «агрессии» против Украины.

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Санкции против России
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