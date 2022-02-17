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WSJ: Саудовская Аравия отклонила просьбу США об увеличении добычи нефти

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Саудовская Аравия не удовлетворила просьбу президента США Джозефа Байдена об увеличении темпов добычи нефти, сообщает обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

Американский лидер просил об этом с целью снизить цену на энергоноситель.

Как отметил Фокон, Саудовская Аравия таким решением «решила встать на сторону России», будучи крупнейшим экспортером сырой нефти в мире.

Цена на нефть для американских потребителей, по его словам, после пандемии выросла в два раза, поэтому Байден неоднократно обращался к саудовским властям. Однако в ответ было заявлено, что страна не нарушит соглашение между членами ОПЕК и Россией о ежемесячном увеличении объемов производства топлива на 400 тыс. баррелей.

Ранее стало известно, что 16 февраля стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе превысила $99 за баррель впервые за восемь лет.

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