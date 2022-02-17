WSJ: Саудовская Аравия отклонила просьбу США об увеличении добычи нефти

Саудовская Аравия не удовлетворила просьбу президента США Джозефа Байдена об увеличении темпов добычи нефти, сообщает обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

Американский лидер просил об этом с целью снизить цену на энергоноситель.

Как отметил Фокон, Саудовская Аравия таким решением «решила встать на сторону России», будучи крупнейшим экспортером сырой нефти в мире.

Цена на нефть для американских потребителей, по его словам, после пандемии выросла в два раза, поэтому Байден неоднократно обращался к саудовским властям. Однако в ответ было заявлено, что страна не нарушит соглашение между членами ОПЕК и Россией о ежемесячном увеличении объемов производства топлива на 400 тыс. баррелей.

Ранее стало известно, что 16 февраля стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе превысила $99 за баррель впервые за восемь лет.