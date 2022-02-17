Сбер присоединился к инициативе ВЭФ «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон»

Сбер присоединился к инициативе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» (Stakeholder Capitalism Metrics Initiative), которая направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчетности. Инициатива должна упростить оценку развития ESG-практик компаний из разных стран и отраслей.

«Сбер присоединился к глобальному движению ведущих компаний планеты по приглашению главы Всемирного экономического форума. Мы поддерживаем инициативу потому как мы уверены, что ее реализация поможет оценивать вклад в ESG-трансформацию по очевидным и понятным параметрам, позволит внести весомую лепту в устойчивое развитие всего человечества и станет важной вехой на пути к ответственному капитализму», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Она добавила, что к инициативе ВЭФ присоединились более 100 мировых компаний, среди которых Enel, Total, Royal Dutch Shell, McKinsey, S&P, Schneider и другие. По ее словам, эти компании интегрируют показатели Stakeholder Capital Metrics в свои годовые отчеты. Сбер, первым в России, также включит данные метрики в свой Годовой отчет, который будет опубликован этой весной.

В рамках инициативы Сбер обязался публично поддерживать ее, продвигать дальнейшие усилия по созданию единого подхода к метрикам и отчетности в области ESG, а также применять метрики инициативы в своей отчетности и развивать свою отчетность в соответствии с международными трендами и регулированием.

«Для Сбера присоединение к этой глобальной инициативе важно потому, что мы поддерживаем и разделяем видение и общую цель - содействие усилиям по созданию универсального подхода к показателям и отчетности ESG», — подчеркнула Завьялова.

Кроме того, представители Сбера также вошли в мировое сообщество ESG-практиков, действующее в рамках инициативы на постоянной основе.

По словам Завьяловой, подход, разрабатываемый в рамках инициативы ВЭФ, позволит заинтересованным сторонам четко оценивать вклад компаний в ESG преобразования в любых отраслях и странах, в которых они работают, используя прозрачные критерии, которые едины для всех.

«Достижение этой цели является важной вехой на пути к более ответственной и устойчивой модели экономики, в которой учитываются не только финансовые показатели успеха, но и интересы всех заинтересованных сторон. Такой подход призван обеспечить долгосрочную устойчивость развития», — уверена она.

Инициатива «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчетности, которая упростит оценку приверженности ESG-повестке компаний из разных стран и отраслей. Год назад при содействии специалистов компаний Deloitte, EY, KPMG и PwC ВЭФ опубликовал набор универсальных и не привязанных к конкретной отрасли показателей капитализма всех заинтересованных сторон (Stakeholder Capitalism Metrics, SCM), согласованных с программой устойчивого развития ООН до 2030 года по экологическим, социальным и управленческим темам, которые лидеры отрасли сочли актуальными.