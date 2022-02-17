Rambler&Co вошел в топ-10 лучших работодателей России

Rambler&Co занял шестое место в рейтинге лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) 2021 года по версии сайта HeadHunter, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом. Также медиахолдинг вошел в топ-3 категории «Медиа», согласно отраслевому опросу соискателей. Эксперты рейтинга отмечают улучшение всех параметров, необходимых для комфортной рабочей среды.

Лучшим работодателем России 2021 года стал Сбер, набрав максимальный совокупный балл – 126,4. Сбер показал рост и наивысшие показатели по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 39,5 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, H2 2021). В него входят «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. С 2020 года медиахолдинг стал частью индустрии СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера.

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2021 году для участия в нем заявилось 1,9 тыс. компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдало 70 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошло 249 тыс. сотрудников.