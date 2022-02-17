Старший вице-президент Сбера: мы долго и упорно шли к победе в рейтинге крупнейших работодателей России

Старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина прокомментировала победу в рейтинге крупнейших работодателей России по итогам 2021 года. В ходе церемонии награждения она отметила, что Сбер очень долго, трудолюбиво и упорно шел к этой вершине, и это достижение не только подразделения HR, но всей команды компании в целом.

«В декабре мы подвели итоги опроса вовлеченности – это большой опрос, который мы проводим раз в 2 года. В ходе этого опроса свое мнение высказали 180 000 сотрудников и 40 дочерних компаний. Несмотря на сложные пандемийные годы, вовлеченность кадров повысилась – люди оценили и поддерживают стратегию Сбера, им нравится корпоративная культура, они доверяют руководителям, и этот общий посыл вовлеченности кажется мне самым вдохновляющим из всего, что было за последний год», — рассказала Дудина.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин, в свою очередь, отметил, что многие сотрудники ждут подобных опросов, потому что это возможность для обратной связи, способ высказать свое мнение и обозначить позицию по важным вопросам.

«Прошлый год был для нас годом 180-летия. У нас было очень много мероприятий, в том числе ориентированных на сотрудников – я думаю, это тоже повлияло на их настроение и желание работать в Сбере. Например, мы запустили собственное шоу талантов «Салют, мы ищем таланты», и для нас это была возможность объединить всю экосистему – участие принимали не только сотрудники банка, но и представители разных компаний из разных регионов. В итоге это стало очень объединяющим, рейтинговым шоу, которое смотрели не только наши сотрудники, но и их друзья и родственники. Совокупная аудитория превысила несколько миллионов просмотров», — поделился Крейнин.

По его словам, это один из инструментов вовлечения в культуру HR-бренда, который на данный момент является одним из ключевых активов для каждого работодателя. Он полагает, что на ценность этого актива в том числе влияют рейтинги, плюс тот массив активности, который компания инвестирует в создание HR-бренда.

Напомним, Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших работодателей России по итогам 2021 года, составленном порталом HH.ru. Вторую позицию среди компаний более чем с 5000 сотрудников заняла госкорпорация «Росатом», третью – «Газпромнефть», а на четвертой строчке разместилась компания Mars.