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Старший вице-президент Сбера: главным вызовом-2022 для работодателей станет выгорание

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Главным вызовом для работодателей в 2022 году станет выгорание сотрудников, полагает старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина. Позицией на этот счет она поделилась в ходе церемонии награждения лучших работодателей России по версии HH.ru – Сбер занял первое место среди крупнейших компаний с численностью сотрудников свыше 5000 человек.

«Вызовов много – мне кажется, только ленивый не говорит о кризисе на рынке труда, и это действительно так. Но для себя мы определили в качестве кризисной точки внутри компании выгорание сотрудников. Эти два года показали, что людям трудно совмещать хаос, происходящий в мире в связи с пандемией, с успешной работой. Поэтому мы взяли для себя в фокус программы борьбы с выгоранием – например, уже 1700 сотрудников Сбера взяли короткий отпуск для перезагрузки. Мы также предоставили возможность работы из другого региона, что также должно помочь», — полагает Наталья Дудина.

По ее словам, эффективная команда и эффективный бизнес – это когда бизнес не теряет деньги от того, что «стул пуст» или его занимает не тот человек. Поэтому в фокусе внимания находится привлечение талантов и их сохранение.

«Если говорить о достижениях, то в прошлом году мы стали технологическим HR с человеческим лицом. Все, что мы делаем, делается через призму искусственного интеллекта, аналитику, технологии, потому что сейчас это тренд. Важно придерживаться принципов ESG и человекоцентричности. Все, что ты делаешь, должно в первую очередь примеряться на сотрудника – нужно ли ему это, полезно ли, понятно ли», — уверена она.

В свою очередь, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин отметил, что, по имеющимся данным, 86% соискателей обращают внимание не только на позицию, соответствующую их компетенции, но и на бренд компании, которая эту позицию предлагает.

«При финальном решении, если перед человеком стоит выбор из нескольких компаний, наша аналитика говорит, что он выберет организацию с самым стабильным, надежным и занимающим высокую позицию рейтингом бренда. На это ориентируются и студенты, и массовые соискатели, и люди высококвалифицированных специальностей. Нам кажется, что это один из главных активов, которые можно монетизировать, именно поэтому мы в него инвестируем», — резюмировал он.

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