Треть россиян посчитали криптовалюту рискованным вложением

Более трети россиян — 35% — считают криптовалюты более рискованным способом вложения, чем инвестиции в ценные бумаги. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные исследования аналитического центра НАФИ.

Больше всего респонденты опасаются, что при вложении в криптовалюту могут возникнуть неожиданные риски, поэтому предпочитают более привычные инструменты инвестирования. Например, 36% россиян считают, что вложение в рынок ценных бумаг будет более выгодно, чем в криптовалюту. 28% отдают предпочтение крипте.

Более половины респондентов — 61%— уверены, что в ближайшие пять лет стоимость криптовалют значительно вырастет. Снижение предсказало 18% участников опроса.

Доля тех, кто что-то слышал о криптовалютах, по сравнению с показателями 2017 года, выросла в четыре раза с 16% до 67%. Также увеличилось число тех, кто хоть что-то понимает в этой валюте. За пять лет их стало больше ровно в два раза (22%).

Ранее в четверг в Минэкономразвития предложили ввести налог на конвертацию криптовалют в рубли, как в Японии и Германии. В министерстве отметили, что добыча криптовалют должна быть признана коммерческой деятельностью.