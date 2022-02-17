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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Европе обвинили Россию в создании проблем украинской экономике

Европарламент: гипотетическое вторжение России провоцирует проблемы в экономике Украины

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AP

В Европейском парламенте заявили, что проблемы с которыми столкнулась украинская экономика связаны с напряженностью между Украиной и Россией. Этим среди прочего аргументируется опубликованное на сайте парламента решение предоставить Киеву финансовую помощь.

«Растущая геополитическая напряженность на границе с Россией оказала значительное косвенное влияние на доверие, в частности, иностранных инвесторов. Национальная валюта потеряла девять процентов своей стоимости по отношению к доллару США с середины ноября 2021 года, несмотря на интервенции Национального банка Украины на сумму около 1,6 миллиарда долларов за тот же период», — говорится в документе.

Депутаты отмечают, что обострение на российско-украинской границе продолжается с осени 2021 года. По их словам, на Украине наблюдается «постоянный отток капитала и сокращение официальных валютных запасов. По итогам 2021 года инфляция достигла 10% добавили они.

Ранее газета Politico написала, что более 70% европейцев поддержали защиту Украины в случае вторжения России.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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