«Атон» назвал акции «Роснефти» наиболее предпочтительными для инвестирования

Акции компании «Роснефть» являются наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке. Это следует из отчета инвестиционной компании «Атон» по российскому нефтегазовому сектору.

В отчете «Атон» подтвердил рекомендацию «Покупать» по «Роснефти». Компания также заявила, что видит потенциал роста стоимости акций «Роснефти» минимум на 33%, установив цену за GDR на уровне 10,3 доллара.

При этом такая целевая цена пока включает только 25% от чистой приведенной стоимости проекта (NPV) «Восток Ойл» в сумме 1,6 долларов за GDR, и при реализации новых долей и включении всего проекта в оценку целевая цена может быть повышена на 4,8 долларов за GDR.

Высокие показатели «Роснефти» в области ESG в сравнении с другими российскими компаниями нефтегазовой отрасли являются важным фактором ее инвестиционной привлекательности, считают аналитики инвестиционной компании.

«По итогам 2020 года «Роснефть» была абсолютным чемпионом по затратам на охрану окружающей среду (0,6 млрд долларов), при этом ближайший преследователь (Лукойл) отстал более чем в два раза. Кроме того, на долю «Роснефти» приходится почти половина общеотраслевых затрат на безопасность и здоровье сотрудников (около 0,7 млрд долларов)», — говорится в отчете.

Крупнейшие американские инвестбанки — Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а также российская брокерская компания БКС в течение последних месяцев добавили «Роснефть» в свои списки наиболее инвестиционно-привлекательных компаний. Аналитики отмечают, что основным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» является реализация ее флагманского проекта «Восток Ойл», который еще не учтен рынком в оценке стоимости нефтяной компании.

В конце января крупнейший швейцарский банк UBS также выделял «Роснефть» среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи. В компании ожидают средний ежегодный прирост на уровне 3% в период 2022-2030 годов.

В свою очередь Bank of America Merrill Lynch в своем февральском отчете назвал «Роснефть» среди компаний, благодаря которым Россия во втором полугодии сможет нарастить добычу нефти на 250 тыс. барр/сут. В банке отметили, что «Роснефть» стала единственной компанией, которая не сократила объемы бурения в прошлом году. В 2022 году BofA ожидает роста буровой активности при росте инвестиций в добычу в секторе в среднем на 15%.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

В «Атон» ожидают, что роста прибыли «Роснефти» увеличится в 2022 году, и соответственно, дивидендные выплаты тоже вырастут. Компания ожидает в этом году дивидендную доходность «Роснефти» на уровне 10%.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». JP Morgan прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Goldman Sachs и UBS - 11,5 доллара, Bank of America Merrill Lynch – 11,2 доллара, Morgan Stanley - 11,1 доллара, Raiffeisen Bank и Ренессанс Капитал – 11 долларов.