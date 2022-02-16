Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В России возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений... 17:59
Попова назвала долю заражения «омикроном» среди всех случаев коронавируса... 17:58
Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады из-за допинга 17:57
Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию 17:54
Невролог Мацокин посоветовал перенесшим COVID-19 много ходить 17:51
Минск направил ООН обращение по фактам убийств мигрантов на границе... 17:51
Президент Бразилии не отказался от российского теста на COVID-19 перед встречей... 17:49
Захарова призвала Трасс извиниться перед россиянами за фейки и абсурдные... 17:44
Третьяков о Валиевой: не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали 17:43
Украинский политик пообещал прислать Путину коньяк за ДНР и ЛНР 17:43

Les Echos: медь из самого сердца Сибири обещает стать «новой русской нефтью»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Миллиардер Алишер Усманов и его компания «Удоканская медь» вложит до 9 миллиардов долларов в разработку Удоканского месторождения, крупнейшего в России и третьего из неосвоенных месторождений в мире, сообщает французское издание Les echos.

Предприятие по переработке уникальной удоканской меди планируют достроить уже в этом году. По словам Валерия Казикаева, председателя совета директоров компании «Удоканская медь», разрабатывающей месторождение, только первая очередь строительства проекта обходится компании примерно в 3 млрд долларов. Бюджет второй очереди должен составить от 4 до 6 млрд долларов. Таким образом, общие вложения в проект будут не ниже 7-9 млрд долларов.

Казикаев уверен, что на фоне современной экологической повестки и принципов ESG, и в связи с бумом возобновляемых источников энергии и новых электронных отраслей, спрос на медь будет только расти.

«Наш бизнес-план предусматривает рентабельность при цене менее 6000 долларов за тонну», — заявил он. По его словам, медь столько стоила три года назад, когда проект был только запущен. Сейчас ее цена близка к 10 000 долларов за тонну.

Аналитик Юлия Бучнева из московского отделения Fitch также считает, что спрос на медь увеличится. По ее прогнозам, через десять-пятнадцать лет он вырастет на 30%. В связи с декарбонизацией экономики в Азии и на развитых рынках, включая Северную Америку, она ожидает, что цена на медь в этом году останется в районе 8500 долларов за тонну.

«Многие рудники находятся в стадии разработки, и благодаря своим огромным запасам, третьим или четвертым по величине в мире согласно рейтингам, Удокан должен занять на этом рынке достойное место», — заявила она.

Напомним, в своей статье, опубликованной в январе на сайте Всемирного экономического форума, основной владелец «Удоканской меди» Алишер Усманов рассказал, что запасы этого металла на месторождении в Забайкальском крае составляют около 26,7 миллиона тонн. Удокан начали осваивать в 2008 году с использованием уникальной технологии переработки, которая делает извлечение меди более экологичным по сравнению с пирометаллургическим методом. Бизнесмен отметил, что компания имела возможность с самого начала использовать передовую международную практику в области охраны окружающей среды и устойчивого недропользования.

В статье сообщалось, что сейчас компания завершает строительство первой очереди горно-металлургического комбината, общий объем производства которой составит 135 тысяч тонн меди в год. Вторая очередь комбината позволит увеличить мощности по переработке руды до 40 миллионов тонн в год. Алишер Усманов также отметил, что «Удоканская медь» разработала климатическую программу, которая позволяет оценить будущие выбросы парниковых газов.

В минувшую пятницу на рабочей встрече губернатора Забайкальского края Александра Осипова с представителями компаний-резидентов ТОР «Забайкалье» («Удоканская медь» является резидентом) представитель компании Юлия Шабала представила график ввода комбината в эксплуатацию. По ее словам, в 2022 году планируется запустить обогатительную фабрику, а в 2023 году — гидрометаллургический завод.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть