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Natura Siberica выпустит 580 новых товаров в 2022 году

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Известный отечественный производитель косметики компания Natura Siberica расширит линейку своих товаров в 2022 году. Всего планируется выпуск 580 новых продуктов. Также компания введет в ассортимент безводную косметику и сократит использование неперерабатываемого пластика.

«Вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным тренда мира косметики.

В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы», — отметил генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ.

Общий объем инвестиции в разработку, выпуск и развитие брендов составит до 500 млн рублей.

Компания представит новую коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica и новую коллекцию серии Oblepikha Siberica.

Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта.

Стоит отметить, что новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года.

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