Россияне назвали желательную пенсию

Ежемесячная пенсия, по мнению опрошенных, должна составлять 55,5 тыс. рублей, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование СберНПФ.

На данный момент, средний размер страховой пенсии для работающих пенсионеров составляет 14 тыс. рублей, а для неработающих — 19 тыс. рублей. По данным Министерства труда и социальной защиты России, средний показатель общего дохода работающих россиян составляет 66 тыс. рублей.

При этом, в разных регионах России предпочтения разнятся — пожилые москвичи желают получать 83,9 тыс. рублей, а наименьшие пожелания у жителей Оренбурга — всего 47 тыс. рублей.

Ранее работающим пенсионерам раскрыли способ увеличить пенсию.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский пояснил, что фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируются с 2016 года.