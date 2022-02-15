Яндекс второй год подряд держит лидерство в сегменте e-grocery

По итогам 2021 года товарооборот (GMV) e-grocery компании Яндекс достиг рекордных 57,5 млрд рублей. Данный показатель включает в себя вертикаль потребительских товаров Яндекс.Маркет, данные Яндекс.Лавки в России и ритейла Яндекс.Еды и составляет треть GMV всех сервисов электронной торговли Яндекса.

Для сравнения выручка цифровых бизнесов X5 Retail Group в FY2021 выросла на 140,0% и составила 47,9 млрд руб.

Стоит отметить, что в 2020 году оборот e-grocery Яндекса составил 24 млрд рублей, а в четвертом квартале 2021 года показатель вырос на 119% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года (до 18,2 млрд рублей).

Компания активно развивает синергию e-grocery сервисов. По данным компании на февраль 2022 года, около 12% заказов на Яндекс.Маркете в Москве и Санкт-Петербурге доставляются «по клику» из дарксторов Яндекс.Лавки, а каждый 5-й покупатель покупает товары в «Лавке» при использовании доставки «по клику» заказов с Яндекс.Маркета.

Одним из важнейших событий в развитии направления e-grocery в Маркете стал совместный с Лавкой запуск доставки продуктов от 10 минут в регионах. Также Яндекс.Маркет запустил продажу собственных торговых марок орехов, зефира, пастилы и других продуктов длительного хранение.

Что касается Лавки, в четвертом квартале 2021 года количество заказов в сервисе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В Яндекс.Еде доля продуктовой вертикали в 4 квартале 2021 года достигла 26% от GMV сервиса, а в декабре 2021 года она выросла до 28%. В 3 квартале 2021 года доставка продуктов из Яндекс.Еды составила 22% от GMV сервиса.

Кроме того, в июне 2021 года Яндекс.Еда и «Азбука вкуса» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого заказать быструю доставку из супермаркетов «Азбука вкуса» и минимаркетов «AB Daily» можно только через Яндекс.Еду.

По данным Data Insight, в 2021 году объем онлайн-продаж товаров повседневного спроса (продуктов питания, напитков, бытовой химии и т.д.) составили 329 млрд руб.