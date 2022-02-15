Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пугачева рассказала, как реагирует на критику в свой адрес 13:52
Chery раскрыла цену обновленного Tiggo 8 в России 13:48
Лавров: переговоры в Вене грозят «растечься на маленькие ручейки» 13:45
Обвиняемым в убийстве после ссоры в родительском чате грозит 30 лет тюрьмы 13:42
Аферист Левиев собрался покорять Голливуд 13:41
Тренер сборной России по биатлону о Латыпове: откажусь от комментариев, затрясло... 13:39
RTM Group: половина утечек из банков в 2022 году произойдет из-за их сотрудников 13:35
В Кремле оценили влияние длинного стола на имидж Путина 13:34
Госдума поддержала обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР 13:31
Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при беременности 13:28

«Нафтогаз» обвинил бывшего главу Коболева в нанесении ущерба репутации

«Нафтогаз» ответил экс-главе Коболеву на слова о невыплаченной компенсации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Максименко/РИА «Новости»

Компания «Нафтогаз» во главе с Юрием Витренко опубликовала релиз, в котором обвинила бывшего руководителя Андрея Коболева в нанесении вреда национальной репутации.

В частности, речь идет о словах Коболева в интервью Forbes Украина о том, что компания не в полном объеме выплатила ему компенсацию и бонусы. «Нафтогаз» ответил, что при увольнении Коболев получил все предусмотренные контрактами и законом выплаты на общую сумму около 600 млн грн.

«Отмечаем, что при увольнении из компании А. Коболев получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Общая сумма премии, полученная А. Коболевым «за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже», составила 599,6 млн грн.», — отмечается в релизе.

При этом компания подчеркнула, что первая часть премии в размере 261 млн грн. превышала предельный показатель вознаграждения, определенный правительством для него как руководителя компании.

Кроме того, «Нафтогаз» отметил, что большая часть денег предназначалась для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, но Коболев, который даже не руководил этим направлением, гарантировал выплату второй части премии только себе через механизм безотзывной банковской гарантии и не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией $5 млрд от «Газпрома».

«Нафтогаз Украины» посчитал утверждения Коболева заведомо ложными, непорядочными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.

Ранее бывший глава компании Андрей Коболев сообщал, что руководство «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку» и не закупило своевременно газ для отопительного сезона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть