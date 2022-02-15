«Нафтогаз» обвинил бывшего главу Коболева в нанесении ущерба репутации

Компания «Нафтогаз» во главе с Юрием Витренко опубликовала релиз, в котором обвинила бывшего руководителя Андрея Коболева в нанесении вреда национальной репутации.

В частности, речь идет о словах Коболева в интервью Forbes Украина о том, что компания не в полном объеме выплатила ему компенсацию и бонусы. «Нафтогаз» ответил, что при увольнении Коболев получил все предусмотренные контрактами и законом выплаты на общую сумму около 600 млн грн.

«Отмечаем, что при увольнении из компании А. Коболев получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Общая сумма премии, полученная А. Коболевым «за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже», составила 599,6 млн грн.», — отмечается в релизе.

При этом компания подчеркнула, что первая часть премии в размере 261 млн грн. превышала предельный показатель вознаграждения, определенный правительством для него как руководителя компании.

Кроме того, «Нафтогаз» отметил, что большая часть денег предназначалась для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, но Коболев, который даже не руководил этим направлением, гарантировал выплату второй части премии только себе через механизм безотзывной банковской гарантии и не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией $5 млрд от «Газпрома».

«Нафтогаз Украины» посчитал утверждения Коболева заведомо ложными, непорядочными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней.

Ранее бывший глава компании Андрей Коболев сообщал, что руководство «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку» и не закупило своевременно газ для отопительного сезона.