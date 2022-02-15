Экс-глава ЦБ Дубинин развеял опасения о блокировке карт в случае войны

В случае войны и жестких санкций карты россиян не заблокируют. Граждане смогут расплачиваться в рублях в том числе «пластиком» Visa и MasterCard. Об этом «Газете.Ru» сообщил бывший председатель Банка России Сергей Дубинин.

«Рублевые расчеты не будут останавливаться. Российские банки будут продолжать давать гражданам возможность снимать деньги в банкоматах, проводить платежи и расчеты в рублях», — уточнил Дубинин.

По его словам, в случае введения санкций могут прекратиться только платежи в иностранной валюте, как это было в Иране. Ограничения тогда коснулись именно международных платежей.

Экс-глава ЦБ отметил, что карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в случае обострения геополитической обстановки: ограничения коснутся только «пластика», выпущенного зарубежными банками.

«Доллар и евро – 90% всей торговли, и эти операции в случае санкций могут быть остановлены. Это касается как граждан, так и бизнеса. Но это сделать с большой долей вероятности никто не рискнет, иначе возникает вопрос – как оплачивать поставки нефти и газа на международный рынок. Это может быть обратной стороной медали. К тому же это решение подрывает доверие к доллару: если им так легко можно манипулировать, то в мире будут искать другие пути расчетов», — указал Дубинин.

Накануне завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин заявил, что в случае войны между Россией и Украиной Запад может ввести жесткие санкции против РФ, которые приведут к блокировке банковских карт, счетов, росту цен, дефициту товаров и дефолтам огромного числа компаний.