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Швейцарская Glencore решила продать долю в «Русснефти»

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Global Look Press

Швейцарский трейдер Glencore в декабре 2021 года договорился о продаже своей доли в компании «Русснефть». Об этом говорится в данных организации.

Glencore принадлежало 23,46% «Русснефти» через дочернюю организацию Rambero Holding AG. Продажу доли планируется завершить в первом полугодии 2022 года, однако сумма сделки неизвестна.

Из-за новостей о продаже доли акции «Русснефти» на Московской бирже поднялись почти на 4%.

Бенефициар «Русснефти» — семья Гуцериевых. Она контролирует ее через офшоры Bradinar Holdings (16,1%), Negard Holdings (16,9%), а также НПФ «Сафмар». В августе 2021 года Михаил Гуцериев передал 37,15% в нефтекомпании кипрской Vemonar Holdings, которая принадлежит его брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Смена собственника произошла после введения санкций со стороны ЕС и Великобритании из-за поддержки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Русснефть» — единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации госпредприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации частных активов на рыночной основе. Она была основана Михаилом Гуцериевым при поддержке швейцарской трейдинговой компании Glencore.

В начале февраля в компании «Русснефть» заявили, что статья Daily Mail о выходе британского лорда Роберта Скидельски из совета директоров из-за санкций — провокация.

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