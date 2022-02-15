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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде подсчитали, во сколько обходится Украине паника из-за «вторжения» России

Депутат Рады Арахамия оценил потери из-за паники вокруг Украины в $2—3 млрд в месяц

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия призвал проанализировать недостоверную информацию, которую мировые СМИ начали распространять касательно ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны <...> Люди должны понимать, что это (паника – прим. «Газеты.Ru») стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц», — подчеркнул политик.

При этом он пояснил, что Киев не может занимать средства на иностранных рынках из-за «бешеных» ставок.

«Мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов – много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам. Потому что они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — резюмировал Арахамия.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

В западных СМИ уже озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Так, немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства, что «вторжение» 16 февраля неминуемо, а затем в обращении к нации сказал, что день, которым Украину «пугают вторжением», он распорядился именовать Днем единения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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