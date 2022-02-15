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«Сбер»: инвестиции ФНБ снизят курс доллара до 68 рублей

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поддержат рубль, из-за чего курс доллара может снизиться до 68 рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные SberCIB.

«Будущие инвестиции из ФНБ, по определению, поддержат рубль. Поскольку активы ФНБ номинированы в иностранных валютах, для инвестиций в инфраструктуру Минфину понадобится обменять их на рубли, с соответствующими операциями ЦБ по продаже валюты на внутреннем рынке», — отметили в SberCIB.

По прогнозам, в самом оптимистичном сценарии премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар.

Потенциальными объектами для поддержки со стороны ФНБ являются безуглеродные технологии или технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов. Эксперты отметили, что эти решения вполне логичны и связаны с долгосрочными целями.

Однако в России подход к углеродной нейтральности немного другой, чем в целом по миру. Но такие «незеленые» на первый взгляд задачи, как, например, снижение себестоимости добычи, позволят легче перенести глобальный энергопереход.

В начале февраля аналитики из BCS Global Markets предсказали, что доллар может подорожать до 103 рублей из-за возможного введения антироссийских санкций на фоне напряженной ситуации с Украиной.

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