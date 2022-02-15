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В Германии заявили о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Лидер немецкой партии «Союз90/Зеленые» Рикарда Ланг заявила, что санкции Германии против России из-за ситуации вокруг Украины могут коснуться и «Северного потока — 2». Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По ее словам, во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Россию станет ясно, какие именно санкции будут введены.

«Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства в последние недели, а именно, что в случае дальнейшей эскалации с российской стороны на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе, конечно, совершенно ясно, и «Северный поток — 2», — сказала она.

Ранее сообщалось, что затягивание сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла, требования США остановить проект неприемлемы. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

Она назвала «неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров» ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке газопровода.

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