В России собираются запретить продажу крепкого алкоголя в пластике

Государственная дума во вторник, 15 февраля, может принять законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», согласно которому предлагается ввести штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке, пишут «Известия».

При этом тара размером не более 50 мл и импортный алкоголь станут исключениями.

Как сообщает издание, должностные лица, нарушившие это требование, будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. На юридических лиц организаций за данное нарушение будут налагаться штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

Авторами соответствующей инициативы является первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергей Рябухин, зампред этого же комитета Андрей Епишин и сенатор Ахмат Салпагаров.

В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассказали изданию, что комитет поддержал законопроект и он был вынесен на рассмотрение парламентом.

Ранее Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (не для продажи конечным потребителям) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря текущего года.