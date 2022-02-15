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Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене»

Болгария отказалась от строительства АЭС, в конкурсе которого участвовал Росатом

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Rosatom/Global Look Press

От строительства АЭС «Белене» решила отказаться Болгария. Об этом пишет ТАСС.

В конкурсе на возведение атомной станции в составе консорциума из нескольких компаний участвовал »Росатом». Об этом в интервью телеканалу bTV рассказал премьер-министр Кирил Петков.

Глава болгарского правительства добавил, что вместо «Белене», власти будут рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС «Козлодуй».

«Вступим в контакт с соседними странами как потенциальными покупателями энергии», — ответил премьер-министр на вопрос о перспективах строительства.

В декабре 2019 года «Росатом» вошел в список претендентов на строительство болгарской АЭС. Также в шорт-лист претендентов на строительство попала корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric.

Ранее сообщалось, что представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен на газ. Они отметили, что это позволит сократить энергозависимость от других государств, прежде всего, от России. Атомные станции можно заказывать и в Москве, но вряд ли ведущие страны ЕС на это пойдут, считают эксперты. Кроме того, постройка АЭС — долгий и сложный процесс, который не поможет региону в ближайшей перспективе.

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