Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене» 01:40
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по ситуации вокруг Украины 01:39
Хореограф группы Тутберидзе отреагировал на допуск Валиевой к турниру одиночниц... 01:34
В Аргентине будут определять COVID-19 по аудиозаписи кашля 01:26
Канада применит ранее не использовавшийся закон из-за протестов против COVID-19 01:22
Плющенко о Валиевой: вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном... 01:14
Ортодонт Опарин объяснил, нужно ли сохранять зубы мудрости 01:05
В США прокомментировали возможность переброски войск из Польши на Украину 01:00
Захарова указала на истинного врага Украины 00:58
Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа 00:58

В России резко подорожало оформление завещания

РБК: в отдельных регионах России оформление завещания у нотариуса подорожало на 80%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wacom Europe GmbH

В России с начала года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. За январь услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, следует из данных Росстата по январской инфляции. Об этом пишет РБК.

По информации издания, такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний. Динамика отслеживается с 2009 года. Близкий по масштабу рост был зафиксирован только в январе 2015 года — на 17,95%.

Рост цен происходит неравномерно в разных регионах. Сообщается, что тарифы в Томской области и Якутии поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Ранее сообщалось, что россияне в пандемийный год заключили рекордное число брачных договоров. Обычно такие соглашения нужны, чтобы в случае развода разделить нажитое, но россияне все чаще применяют их как инструмент защиты имущества, например, от кредиторов и неудач в бизнесе. «Газета.Ru» разбиралась, от чего на самом деле может защитить брачный контракт, а что является голливудским мифом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть