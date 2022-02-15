В России резко подорожало оформление завещания

В России с начала года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. За январь услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, следует из данных Росстата по январской инфляции. Об этом пишет РБК.

По информации издания, такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний. Динамика отслеживается с 2009 года. Близкий по масштабу рост был зафиксирован только в январе 2015 года — на 17,95%.

Рост цен происходит неравномерно в разных регионах. Сообщается, что тарифы в Томской области и Якутии поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Ранее сообщалось, что россияне в пандемийный год заключили рекордное число брачных договоров. Обычно такие соглашения нужны, чтобы в случае развода разделить нажитое, но россияне все чаще применяют их как инструмент защиты имущества, например, от кредиторов и неудач в бизнесе. «Газета.Ru» разбиралась, от чего на самом деле может защитить брачный контракт, а что является голливудским мифом.