«Ъ»: с 1 марта стартует эксперимент по маркировке электронных устройств

В России с 1 марта планируется эксперимент по маркировке электронных устройств, об этом сообщил «Коммерсантъ».

Минпромторг завершил работу над соответствующим проектом постановления правительства. К эксперименту — который продлится до 31 января 2021 года — могут присоединиться производители и импортеры товаров 26 категорий: от смартфонов и ноутбуков до печатных плат и видеокамер. Но полный перечень продуктов пока не утвержден.

Эксперимент пройдет на платформе «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), до конца февраля разрабатывающего технические требования.

Целями такой маркировки товаров являются как стремление бороться с нелегальным оборотом продукции, так утилизационный сбор с производителей и импортеров.

Несмотря на то, что с инициативой по маркировке выступили представители бизнеса, сами поставщики — особенно, иностранные — скептически относятся к такой идее.

«Электроника и бытовая техника — один из самых легальных сегментов, тут почти нет контрафакта: большинство изделий имеет серийный номер, а смартфоны и планшеты еще и IMEI», — заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (Apple, Huawei, LG, HP и другие) Антон Гуськов.

Как рассказала директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян, введение маркировки для электронных устройств может стимулировать покупки отечественной продукции, но это неизбежно отразится на общей стоимости устройств.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести маркировку пива.