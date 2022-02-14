Хуснуллин заявил о неготовности к госрегулированию цен на стройматериалы

Правительство России не собирается сейчас вводить государственное регулирование цен на стройматериалы. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Такой подход нарушает рыночные принципы. Но мы будем заниматься отдельными факторами, влияющими на рост цен», — отметил вице-премьер.

По его словам, рост цен на стройматериалы приводит к переплатам по проектам государственного заказа вне плана. С этими случаями власти также будут разбираться и при необходимости привлекать правоохранительные органы.

Он добавил, что государство должно вмешиваться лишь в тех случаях, когда повышение цен происходит из-за использования локальных монополий.

По данным Росстата за 2021 год стройматериалы в России подорожали практически на четверть (+23,2%)

10 февраля бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы и древесные плиты в 2021 году до 10% в 2022 году. Причина роста цен заключается в увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для производства отделочных стройматериалов — меламин.

Рост пошлины произошел после жалобы со стороны российской компании «Невинномысский азот» на демпинг со стороны китайских поставщиков.