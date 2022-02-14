В Госдуме разрабатывают законопроект о заморозке украденных мошенниками средств

Деньги, которые мошенники украдут со счетов россиян, предлагается замораживать, а счета злоумышленников – блокировать на срок до 30 дней. О разработке такого законопроекта сообщил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы уже работаем. Это один из элементов борьбы с мошенниками. Рассчитываю, что документ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию», — уточнил Аксаков.

Нововведение направлено против так называемых дропперов — посредников, на счета которых мошенники выводят похищенные у граждан деньги, перед тем, как обналичить их. Сейчас у банков нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен. Это допустимо только по решению суда.

В рамках нововведения банкам хотят предоставить право блокировать такие счета на срок до месяца.

Однако в Центробанке не поддерживают предложение. «Оно требуют серьезной проработки, в частности правового анализа. Речь идет о внесудебной блокировке счетов, а для клиентов банков не предусмотрена возможность обжалования в суде блокировки денег на столь длительный срок. Это нарушает права получателя средств, а также может привести к злоупотреблениям со стороны плательщика», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.