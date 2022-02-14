Банки усомнились в новых предложениях ЦБ по борьбе с мошенниками

Банки раскритиковали предложенный Центробанком законопроект по борьбе с мошенниками. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации банков России (АБР).

В ассоциации отметили, что предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. Речь идет об усложнении процедуры проведения операций: чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял денежные переводы на признаки мошенничества, и чтобы последний мог ограничивать дистанционный доступ к счету.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, вся ответственность перекладывается на кредитную организацию, которая получает платеж. Также новый механизм может привести к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и возможным претензиям к финансовым организациям.

В Центробанке сообщили, что новый механизм по возврату похищенных средств уже обсуждался с участниками рынка. Однако проект закона сейчас находится в стадии доработки.

В середине декабря депутаты Госдумы решили подготовить законопроект, по которому банки могут получить реестр дропперов (получателей незаконно списанных денег). Так, новый «черный список» должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC) и помочь в борьбе с мошенниками.