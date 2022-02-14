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Голландцы хотят закидать яхту Безоса тухлыми яйцами из-за моста в Роттердаме

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Depositphotos

Многие жители Роттердама были возмущены сообщениями о том, что суперъяхта стоимостью €430 млн, строящаяся якобы для основателя Amazon Джеффа Безоса, может потребовать демонтажа памятника в городе — моста Де Хеф. Местный житель по имени Пабло Стрерманн организовал в Facebook мероприятие, где людей приглашают закидать яйцами эту яхту.

«Обращение ко всем роттердамцам — возьмите коробку (тухлых) яиц или, если вы веган, помидоров. И давайте швырнем их скопом в эту суперъяхту Джеффа», — говорится в описании встречи, которая запланирована на 1 июня.

Автор инициативы заявил, что это началось больше как шутка среди друзей, но в течение двух дней после его объявления около 1100 человек заявили, что придут с яйцами в руках. К настоящему моменту 4,7 тыс. человек отметили, что присоединятся к акции. Еще 16 тыс. выразили свою заинтересованность.

Ранее стало известно, что мэрия Роттердама получила запрос от хозяина роскошной яхты Y721 на разборку центральной секции исторического моста Конингсхафен. Хозяин этой яхты, владельцем которой считается американский миллиардер Джефф Безос, обосновал это тем, что иначе 127-метровая не сможет покинуть верфь и выплыть в море.

Несмотря на то, что голландские журналисты в результате расследования смогли выяснить, что контракт на постройку судна был заключен именно представителями Безоса, в самой компании американца отказались комментировать события, сославшись на тайну частной жизни.

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