Контейнеры, фитинговые платформы, суда и портовое оборудование резко подоражали

Издание «КоммерсатЪ» сообщило о резком росте стоимости активов в мультимодальной логистике за последний год — контейнеров, фитинговых платформ, судов и портового оборудования. По данным издания, это вынуждает ряд участников отрасли сокращать инвестиции.

Также отмечается подорожание вдвое заимствований, что увеличивает расходы на содержание оборудования, которое было приобретено в лизинг или в кредит.

По прогнозу аналитиков, рынок близок к перегреву.

Источник издания сообщил, что в линейной логистике подорожали контейнеры в 1,8 раза — до $6,7 тыс. за сорокафутовый контейнер, платформы — на 27% до 3,7 млн руб. за 80-футовую платформу, суда-контейнеровозы — в четыре раза.

На данный момент в стране доступны только платформы, все остальные активы покупаются за рубежом.

Цены активов выросли примерно на 20–30% от их фактической стоимости, это препятствует развитию и приводит к повышению цен на логистические услуги.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что не видит проблем с железнодорожным транспортом, тягового и грузового подвижного состава хватает для организации перевозок в Дальневосточные порты.