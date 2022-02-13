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В Германии узнали о поставках товаров в Россию вопреки санкциям

Welt: власти Германии не возражали против поставок товаров двойного назначения в РФ в обход санкций ЕС

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

С 2014 года немецкие фирмы, обладая разрешением властей, продолжали экспортировать в Россию товары двойного назначения (используемые в мирных и военных целях), что противоречит санкциям Евросоюза, сообщает Die Welt.

Издание ознакомилось с документом министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, согласно которому 673 лицензии на поставки таких товаров в РФ были оформлены в 2020 году. Общая сумма составила почти €366 млн, что обозначает попадание России на четвертое место по объему получаемой продукции двойного назначения (первые три позиции заняли Китай, США и Бразилия).

Следом за Россией идут Франция (€274 млн), а Украина далека от пятерки лидеров (€17 млн).

Ранее в германо-российской внешнеторговой палате предупредили о риске массового ухода немецких компаний из РФ.

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