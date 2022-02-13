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Австрия выступила за запуск «Северного потока — 2»

Австрия выступила за «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена не планирует отказываться от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину. Об этом она сказала в эфире телеканала ORF2.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока — 2». Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала министр.

По ее словам, если российского вторжения не будет вторжения, то «Северный поток — 2» должен быть принят в эксплуатацию.

Шрамбек отметила, что Россия выполняет все договоры о поставках газа в Австрию, которая снабжена этим ресурсом в достаточной мере. Эти поставки осуществлялись даже в наихудшие времена холодной войны, добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают выступать против российского газопровода «Северный поток — 2» и не допустят его запуска в случае нападения России на Украину.

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