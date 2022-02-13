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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Депутат Рады Гончаренко: воздушное движение над Украиной, вероятно, приостановят с понедельника

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что воздушное движение над Украиной, вероятно, приостановят уже с понедельника, 14 февраля.

По его данным, полеты над страной прекратятся с 16.00 по киевскому времени.

«Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14.00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины», — написал депутат в Telegram-канале.

Гончаренко напомнил, что KLM отменил свои рейсы, «SkyUp уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе», также в течение сегодняшнего дня появится запрет от Air France.

Также он посоветовал гражданам Украины, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, искать возможность сделать это как можно раньше.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что западные страховщики могут закрыть небо над Украиной, аннулировав страховые гарантии. Воздушная блокада коснется не только иностранных авиаперевозчиков, но и украинских, а также любых частных бортов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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