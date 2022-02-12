Авиакомпания KLM из Нидерландов прекращает полеты на Украину

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов на Украину. Об этом пишет газета De Telegraaf.

Запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев отменен.Отмечается, что авиаперевозчик принял такой решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

В январе авиакомпания KLM запретила своим сотрудника оставаться на Украине на ночь.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.