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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Авиакомпания KLM из Нидерландов прекращает полеты на Украину

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Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов на Украину. Об этом пишет газета De Telegraaf.

Запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев отменен.Отмечается, что авиаперевозчик принял такой решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

В январе авиакомпания KLM запретила своим сотрудника оставаться на Украине на ночь.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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