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России могут ограничить доступ к SWIFT

Reuters: страны Запада обсуждают ограничение доступа России к SWIFT

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Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

По словам собеседника агентства, страны Запада проявляют осторожность, чтобы не ускорить разрыв между РФ и Европой.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что США и Евросоюз выступили против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной.

В январе в Белом доме заявили, что США продолжают обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от SWIFT.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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