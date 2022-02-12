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В Банке России рассказали о популярной схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали чаще упоминать «специальный счет Центробанка» для обмана россиян

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Global Look Press

Телефонные мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у россиян, прося перевести средства на «специальный» или «защищенный» счет Центробанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Злоумышленники рассчитывают, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы.

«В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — объяснили в ЦБ.

Чаще всего правонарушители звонят человеку с сообщение о том, что неизвестные пытают похитить деньги с его счета и для сохранности их нужно перевести на «специальный» счет.

Иногда, чтобы войти в доверие, звонящие могут напомнить о правилах безопасности, например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров посоветовал немедленно прервать разговор с неизвестными, если его тема сводится к деньгам.

«Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам. Они не просят перевести деньги якобы на «защищенный счет в Центробанке» или куда-либо еще», — добавил он.

Ранее были названы самые популярные мошеннические схемы в России.

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