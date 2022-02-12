«Газпром» вновь не заказал мощности газопровода «Ямал--Европа»

«Газпром» вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал — Европа» для транзита топлива через Польшу. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Таким образом, мощности магистрали остаются невостребованными как на регулярных, так и на дополнительных сессиях аукционов

«Газпром» в январе не стал бронировать мощности трубы на месяц вперед. Транзит российского газа через территорию Украины в прошлом месяце в среднем был почти в два раза меньше, чем предусмотрено контрактом.

7 февраля энергетическая компания проигнорировала предложение Украины увеличить транзит и не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй и третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

10 февраля «Газпром» вновь не заказал мощности для транзита через Польшу, в то время как заявка на маршрут через Украину была близка к максимуму.