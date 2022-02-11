Набиуллина: ЦБ будет повышать ключевую ставку, пока россияне не ощутят выгоду от ставок по вкладам

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию.

Она считает, чтобы справиться с инфляцией, необходимо убрать навес избыточного спроса, который создает инфляционное давление. Это можно сделать, увеличивая привлекательность вкладов.

«То есть должны быть более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы даже если люди ожидают высокую инфляцию, они понимали, что эти депозитные ставки не съедят покупательную способность их сбережений», — проводятся слова Набиуллиной на сайте Банка России.

По ее словам, вклады — это один из ключевых каналов, которым денежно-кредитная политика воздействует на экономику.

«Именно поэтому мы сейчас повышаем ключевую ставку и будем это делать до тех пор, пока люди не будут ощущать, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски», — заключила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Это уже восьмое повышение ключевой ставки подряд. Последнее было 17 декабря 2021 года, когда ЦБ увеличил ставку также на 1 п.п. до 8,5% годовых. Свое решение Банк России объяснил тем, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.