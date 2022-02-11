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В BCS считают, что «Роснефть» в 2022 может стать лидером по темпам роста добычи в РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Среднесуточная добыча углеводородов «Роснефти» в 2021 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,9% – до 4,99 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, следует из опубликованного в пятницу отчета компании. Аналитики инвестиционной компании BCS считают, что такие темпы роста добычи «Роснефти» в 2022 году сделают компанию лидером по этому показателю среди российских компаний отрасли.

В инвестиционной компании отмечают, что «Роснефть» остается фаворитом BCS среди российских нефтегазовых компаний.

«Мы ожидаем, что компания опередит всех своих российских конкурентов по темпам роста добычи нефти в 2022 году — 9% по сравнению с 5% для РФ в целом», — подчеркивают в BCS.

Из отчета «Роснефти» следует, что по действующим на конец года активам рост среднесуточной добычи жидких углеводородов составил 2,3% год к году. Она достигла 3,91 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Как отмечается, «Роснефть» в 2021 году опередила ряд глобальных игроков по росту добычи углеводородов. В прошлом году Exxon сократил добычу на 1,3 %, Shell — на 4,4 %, прирост добычи углеводородов Chevron составил 0,6 %. Крупнейшие нефтегазовые компании США — Exxon и Chevron — в прошлом году сократили добычу жидких углеводородов примерно на 3%, Shell — практически на 7%.

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