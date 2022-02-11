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В Москве ввели миллион «квадратов» недвижимости с начала 2022 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С начала 2022 года в Москве ввели 1 млн кв. м различной недвижимости. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводит портал mos.ru.

«С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 млн кв. м различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тыс. «квадратов» жилой площади», — отметил вице-мэр.

По его словам, в Москве введено шесть социальных объектов, среди которых два детских сада, два спортивных объекта, одно здание из сферы здравоохранения, одно – культуры.

Бочкарев сообщил, что также было введено восемь объектов коммерческой недвижимости. Это административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты.

По планам на 2022 год в Москве собираются ввести 8,5 млн кв. м недвижимости. При этом о повторении прошлогоднего рекорда говорить пока рано.

В начале декабря сообщалось, что с начала 2021 года в Москве ввели 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, что является максимумом с 1965 года.

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