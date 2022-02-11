Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США направили в Европу дополнительные эсминцы для поддержки сил НАТО 13:44
ЦБ объяснил свое решение о повышении ключевой ставки 13:43
В Кремле оценили итоги переговоров политсоветников в Германии 13:42
Запасы нефти ОЭСР упали до минимума с 2015 года 13:42
Губерниев о женском спринте на ОИ-2022: спасибо СБР, что не работали со сборной 13:41
ВОЗ: мир еще не достиг конца пандемии 13:37
Драчев о женской спринтерской гонке на ОИ-2022: обидно, был шанс, но что-то не... 13:34
ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых 13:31
Глава ДНР Пушилин допустил помощь России в случае наступления Украины 13:29
ДНР выступает за признание Украины террористическим государством 13:27

WebMoney объявил о прекращении операций по российским кошелькам

WebMoney: все операции с кошельками из РФ недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
WebMoney Transfer/Facebook

Международная система денежных переводов WebMoney объявила о недоступности операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка «ККБ» — гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам — с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В WebMoney отвергли объяснения ЦБ, заявив, что расчетный банк не участвовал в обслуживании «теневого игорного бизнеса», а полученные предписания были оформлены в рамках формальной процедуры отзыва лицензии.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», — подытожили в компании.

Лицензия «Консервативного коммерческого банка» была отозвана 11 февраля.

Ранее стало известно, что по требованию Банка России WebMoney приостановил переводы денежных средств и пополнение кошельков на полгода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть