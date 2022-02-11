WebMoney объявил о прекращении операций по российским кошелькам

Международная система денежных переводов WebMoney объявила о недоступности операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка «ККБ» — гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам — с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В WebMoney отвергли объяснения ЦБ, заявив, что расчетный банк не участвовал в обслуживании «теневого игорного бизнеса», а полученные предписания были оформлены в рамках формальной процедуры отзыва лицензии.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», — подытожили в компании.

Лицензия «Консервативного коммерческого банка» была отозвана 11 февраля.

Ранее стало известно, что по требованию Банка России WebMoney приостановил переводы денежных средств и пополнение кошельков на полгода.