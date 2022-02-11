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Незаконные постройки в Москве решили найти с беспилотников

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До конца первого квартала 2022 года Госинспекция Москвы по недвижимости решила при помощи квадрокоптеров найти незаконные постройки и нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает портал mos.ru.

Проверки пройдут в 70 районах столицы, в результате которых беспилотники обследуют более 1,2 тыс. кв. км. Причем с начала 2022 года они уже проверили более 160 кв. км, где нашли 37 нарушений.

«По нарушениям будут проводиться дополнительные проверки. В феврале и марте состоится облет еще 1200 квадратных километров в 70 районах Москвы. Так, например, квадрокоптеры облетят районы Очаково-Матвеевское, Кузьминки, Митино, Беговой, Даниловский, Бабушкинский и поселение Кленовское в ТиНАО», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По результатам 2021 года беспилотники выявили более 10 тыс. самовольных построек, сведения о которых были переданы районным органам власти. Владельцы таких объектов обычно получают предписание об устранении нарушений, то есть объект необходимо перестроить, узаконить или снести.

Госинспекция по недвижимости Москвы использует беспилотники для проверок с 2019 года. Один летательный аппарат за смену может обследовать до 500 тыс. кв. м, в то время как человеку для обследования такой территории потребовалась бы неделя.

В конце января Овчинский заявил о начале проверки законности возведения апартаментов в Москве. Всего ведомство планирует проверить 600 зданий.

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